CATANIA E MISTERBIANCO. COVID: CONTROLLI PER “GREEN PASS” E MASCHERINE

I militari della Compagnia di Catania Piazza Dante e Catania Fontanarossa sono stati impegnati nello svolgimento di servizi di controllo finalizzati al rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica per la verifica della certificazione “green pass”, e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.ù

Nei giorni scorsi nel territorio dei comuni di Catania e Misterbianco sono state controllate oltre 453 persone, nonché 79 attività commerciali appartenenti a tutte le categorie commerciali.

In particolare, in zona Piazza Palestro di Catania, il titolare di un’attività di ristorazione è stato contravvenzionato in quanto ha consentito l’accesso ad un suo dipendente sebbene non in possesso di green pass che a sua volta è stato sanzionato poiché ne era sprovvisto.