CATANIA. E’ MORTO NATALE ZENNARO, STORICO REGISTA DI ANTENNA SICILIA. DOMANI ALLE 11 I FUNERALI

E'morto, all'età di 70 anni, il regista Natale Zennaro, grande professionista che aveva firmato alcune delle più importanti produzioni delle emittenti private siciliane come Teletna e Antenna Sicilia.

Aveva cominciato, ricorda il sito lasicilia.it, come tecnico a Teletna - una delle prime tv private d'Italia - dove ha presto esordito, nel lontano 1975, come regista mostrando subito la sua verve artistica, le sue capacità di coordinare e la sua voglia di sperimentare.

Fu regista di trasmissioni di successo come il Campanile d'Argento, condotto da Carlotta Zermo e Rodolfo Bandieramonte, ma diresse anche un imberbe Fabrizio Frizzi in "Direttamente Insieme".

Negli anni in cui Teletna passò al gruppo Ciancio, Natale Zennaro si distinse per aver creato insieme a Umberto Teghini il programma "Tweeter", il sapore giovane della televisione che ha dettato le mode e tendenze degli anni '90. Nel corso della sua lunga carriera si è inoltre occupato della regia degli storici programmi sportivi di Antenna Sicilia, a cominciare da Salastampa.

Tra le regie anche quella del rotocalco al femminile "Part time" con la conduzione di Carla Previtera. Zennaro è ricordato per le regie del programma "Insieme" con Salvo La Rosa e soprattutto per aver curato le regie delle tante dirette di Sant'Agata che da una dimensione locale hanno fatto scuola a livello nazionale nel settore della televisione a carattere religioso.

Lascia la moglie Francesca e due figli. I funerali si terranno celebrati domani alle 11 nella parrocchia Santa Maria degli Ammalati, Chiesa Madre di San Gregorio di Catania.