CATANIA E PALAGONIA, ARRESTI PER DROGA

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato il 33enne catanese Diego MOTTA, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Notte di lavoro per i “Lupi” che, dopo aver intessuto un’intensa attività info investigativa, hanno ottenuto risultati significativi.

Nel continuo contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti i militari hanno concentrato le loro attenzioni sul MOTTA, vecchia conoscenza per i suoi precedenti specifici, sospettato di detenere la droga all’interno dell’abitazione dei genitori, sita nel Cortile Guanto nel popoloso quartiere di San Cristoforo.

I militari hanno atteso pazientemente l’uomo sorprendendolo intorno alle 22:00 mentre stava uscendo da quell’abitazione, quindi, informatolo della necessita di effettuare una perquisizione, quest’ultimo ha preferito collaborare con loro nel tentativo di limitare gli incipienti guai penali che si sarebbero presentati da lì a poco.

L’uomo infatti conduceva i militari in cucina dove da un cassetto estraeva due involucri con circa 7 grammi di cocaina in pietra, due bilancini di precisione, un barattolo di plastica contenente sostanza per il “taglio” della cocaina, materiale necessario al confezionamento delle dosi per la vendita al minuto e, soprattutto, 13 fogli manoscritti ove con certosina precisione aveva annotato nomi e quantitativi relativi ai movimenti in entrata ed uscita della droga.

Nel frattempo, ancora, un’altra pattuglia dei “Lupi” si era recata nel quartiere di Villaggio Zia Lisa II perché, grazie ancora al loro fiuto investigativo, avevano avuto notizia della presenza di armi e droga in un garage di via San Jacopo.

Stavolta la loro attesa, sebbene prolungata, non ha premiato la loro costanza e pertanto, pur in assenza del responsabile del reato, hanno deciso di irrompere in un angusto locale abusivo, ricavato in un’intercapedine del palazzo e chiusa con un portone metallico.

I militari hanno così forzato il lucchetto di sicurezza e, quindi, rinvenuto una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, 3 caricatori e 9 cartucce per la stessa arma ed altre munizioni per uso caccia, nonché 4 involucri in polietilene contenenti complessivamente circa 70 grammi di cocaina in pietra.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

Palagonia (CT). Nascondeva la droga nel box auto: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 50enne Salvatore LIZIO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’equipaggio della gazzella, nell’usuale controllo del territorio, dimostrando anche una particolare conoscenza delle dinamiche delinquenziali della zona, ha notato degli strani movimenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

La circostanza ha suggerito ai militari di cogliere il momento opportuno per accedere nell’abitazione e nelle sue pertinenze per effettuare una perquisizione d’iniziativa alla presenza del sospettato. Decisione quantomai azzeccata, difatti, all’interno di un box auto adiacente all’immobile, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 29 dosi di eroina e 23 dosi di cocaina.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.