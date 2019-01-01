CATANIA E PALERMO, LE PRIME NATE SONO SABRINA E AURORA

E' la piccola Aurora la prima nata del 2019 a Palermo. E' venuta alla luce alle 00.00, come scritto nel referto, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale "Vincenzo Cervello", diretto dal...

E' la piccola Aurora la prima nata del 2019 a Palermo. E' venuta alla luce alle 00.00, come scritto nel referto, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale "Vincenzo Cervello", diretto dal professore Antonio Perino: pesa 3 chili e 120 grammi ed è lunga 50 centimetri. Felici il papà Claudio Giardina e la mamma Chiara D'Aleo, di appena 18 anni, che ha dato alla luce Aurora con parto naturale. Tanta emozione anche per l'équipe medica in sala parto formata dall'ostetrica Antonella Duca, dai ginecologi Nenzi Varsellona, Francesco Picciotto e Giusi Lo Balbo e dall'anestesista Gaetano Virga.

Si chiama invece Sabrina la prima nata del 2019 a Catania: e' venuta alla luce con parto naturale un minuto dopo la mezzanotte nell'ospedale Garibaldi Nesima. La bimba pesa 2 chili e 910 grammi.