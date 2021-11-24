CATANIA E PROVINCIA: IN SERVIZIO 42 NUOVI CARABINIERI
Sono già operativi i 42 Carabinieri neopromossi che nei giorni scorsi sono stati destinati al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.I militari, tre dei quali donne, sono stati assegnati alle...
Sono già operativi i 42 Carabinieri neopromossi che nei giorni scorsi sono stati destinati al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.
I militari, tre dei quali donne, sono stati assegnati alle Stazioni presenti nel capoluogo etneo e nei comuni della provincia, al fine di contribuire, unitamente ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimità anche in questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.
Si conferma da parte dell’Istituzione la massima attenzione alle Stazioni Carabinieri, imprescindibili e talvolta unici presidi dello Stato capillarmente distribuiti sul territorio, con l’assegnazione di giovani e motivati Carabinieri, desiderosi di mettersi al servizio del cittadino dopo aver frequentato il 140° corso formativo, intitolato alla medaglia d’oro al Valor militare carabiniere Alberto La Rocca, nelle Scuole Allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma ed Iglesias.