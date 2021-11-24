CATANIA E PROVINCIA: IN SERVIZIO 42 NUOVI CARABINIERI

Sono già operativi i 42 Carabinieri neopromossi che nei giorni scorsi sono stati destinati al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.I militari, tre dei quali donne, sono stati assegnati alle...

A cura di Redazione 24 novembre 2021 15:07

