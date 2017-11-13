95047

CATANIA-ENNA: AUTO CONTRO BUS, MORTA UNA BAMBINA DI 4 ANNI

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi sulla strada statale 192, all'altezza del bivio per Enna, in territorio di Catania.Una bambina di 4 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste...

A cura di Redazione Redazione
13 novembre 2017 18:53
L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi sulla strada statale 192, all'altezza del bivio per Enna, in territorio di Catania.

Una bambina di 4 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto tra un autobus e un Suv.

La piccola è arrivata nell'ospedale Cannizzaro già in arresto cardiaco: i medici del reparto di rianimazione pediatrica hanno cercato, inutilmente, di riamarla per circa un'ora. Poi ne hanno dichiarato l'avvenuto decesso.

Due persone sono state ricoverate nell'ospedale Garibaldi e altre due al Vittorio Emanuele.

Tra i feriti ci sarebbe anche l'autista del mezzo Ast, diretto a Motta Sant'Anastasia.

IN AGGIORNAMENTO 

 

