CATANIA-ENNA: AUTO CONTRO BUS, MORTA UNA BAMBINA DI 4 ANNI
L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi sulla strada statale 192, all'altezza del bivio per Enna, in territorio di Catania.Una bambina di 4 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste...
L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi sulla strada statale 192, all'altezza del bivio per Enna, in territorio di Catania.
Una bambina di 4 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto tra un autobus e un Suv.
La piccola è arrivata nell'ospedale Cannizzaro già in arresto cardiaco: i medici del reparto di rianimazione pediatrica hanno cercato, inutilmente, di riamarla per circa un'ora. Poi ne hanno dichiarato l'avvenuto decesso.
Due persone sono state ricoverate nell'ospedale Garibaldi e altre due al Vittorio Emanuele.
Tra i feriti ci sarebbe anche l'autista del mezzo Ast, diretto a Motta Sant'Anastasia.
IN AGGIORNAMENTO