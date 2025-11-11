Catania, enorme incendio al complesso “Le Ciminiere”: fiamme e fumo visibili da tutta la città

CATANIA – Momenti di grande apprensione questo pomeriggio nel capoluogo etneo, dove un violento incendio è divampato all’interno del complesso fieristico “Le Ciminiere”, in viale Africa.Le fiamme sono...

CATANIA – Momenti di grande apprensione questo pomeriggio nel capoluogo etneo, dove un violento incendio è divampato all’interno del complesso fieristico “Le Ciminiere”, in viale Africa.

Le fiamme sono partite intorno alle 17:00 e hanno rapidamente avvolto la parte superiore del teatro-auditorium, sprigionando un’enorme colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Dalle prime informazioni, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo con numerosi mezzi e autobotti per domare il rogo, che in un primo momento sembrava sotto controllo ma che poi si è riacceso con forza, alimentato dai materiali lignei presenti nella struttura.

Sul posto anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Felice Iracà, che sta seguendo da vicino le operazioni di spegnimento. Al momento non è possibile stabilire con certezza le cause del rogo: tutto lascia pensare che possa essere collegato ai lavori di manutenzione in corso sul tetto del teatro, dove erano presenti alcuni operai, ma si attendono le verifiche ufficiali.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Gli operai presenti nel cantiere sono riusciti ad allontanarsi in tempo.

Il teatro, spiegano i tecnici, è costituito in buona parte da legno e materiali facilmente infiammabili, il che ha reso il lavoro dei soccorritori particolarmente complesso.

Sul luogo dell’incendio si trovano anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, tecnici della Città Metropolitana, agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, impegnati nella gestione del traffico in viale Africa e nelle vie limitrofe, dove molti cittadini si sono fermati per osservare la scena.

La situazione resta monitorata minuto per minuto. I Vigili del Fuoco continuano le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, mentre si attende la completa estinzione delle fiamme per poter accedere all’interno e accertare l’entità dei danni.

Un grazie a Ignese Giordano per averci inviato la foto.