Catania, entra in casa della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Nella mattinata di ieri personale delle Volanti si portava in zona Cibali a seguito di richiesta da parte di una donna, la quale segnalava la presenza dell’ ex compagno all’interno della propria abitazione, riferendo anche di temere per la propria incolumità a causa degli atteggiamenti aggressivi dell’uomo, peraltro abituale assuntore di sostanze stupefacenti. Giunti sul posto, i poliziotti procedevano a identificare la donna e l’uomo, un pregiudicato, il quale, approfittando dell’ingresso di un operaio appena arrivato quella mattina per svolgere alcuni lavori, si insediava a casa della donna. Dagli accertamenti effettuati, l’uomo risultava essere destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna. Inoltre, allo stesso era stato recentemente notificato un ammonimento del Questore per atti di violenza domestica.

In relazione alle condotte tenute, l’uomo veniva arrestato e condotto in carcere, per atti persecutori e per la violazione delle prescrizioni imposte con le misure cui era sottoposto.