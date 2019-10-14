CATANIA, ENTRANO IN CASA DEL VICINO PER RUBARE: UNO CADE DAL BALCONE NELLA FUGA. ARRESTATI

La polizia di Stato ha arrestato i cittadini rumeni Aderian Luvia Lenta (classe ’78) e Robert Avadani (classe ’79) per il reato di furto aggravato.Nella serata di ieri, agenti delle Volanti, a seguito...

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti, a seguito di una chiamata su linea di emergenza 112 nella quale un richiedente segnalava di aver sorpreso due ladri all’interno della sua abitazione, si portavano in via Morosoli dove trovavano uno dei due delinquenti riverso a terra, dolorante, nel cortile interno dello stabile in quanto, nel tentativo di darsi alla fuga, era caduto dal balcone posto al secondo piano dell’edificio.

Il complice, invece, si trovava ancora all’interno dell’appartamento, dove veniva bloccato dai poliziotti.

Da successivi accertamenti si appurava che i due individui erano vicini di casa del richiedente e, nel corso della serata, dopo essersi arrampicati sul balcone, posto al secondo piano dello stabile, si erano introdotti nell’appartamento forzando una finestra.

I due soggetti venivano sottoposti a perquisizione personale, estesa anche alla loro abitazione, dove si rinveniva la refurtiva poco prima asportata; pertanto, venivano arrestati.