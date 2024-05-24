CATANIA. ERA DIVENTATO IL RITROVO DI PREGIUDICATI, SOSPESA L’ATTIVITÀ DI UN CHIOSCO BAR
Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno eseguito un provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività e la contestuale chiusura per sette giorni di un chiosco bar nel quartiere Picanello.
I numerosi controlli eseguiti dagli agenti hanno rivelato come il locale rappresentasse un abituale ritrovo di clienti con svariati precedenti penali, legati a rapine, furti, associazione a delinquere di stampo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale. Tra le persone identificate anche clienti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale e all’Avviso orale del Questore, ossia il provvedimento con il quale il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, viene invitato a mantenere una condotta conforme alla legge.
Al termine dell’attività istruttoria, svolta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, il Questore ha disposto la temporanea sospensione dell’attività commerciale e l’apposizione dei sigilli ai locali per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.
Inoltre, la disposizione normativa non solo costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole, ma svolge anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità.
Ulteriori azioni di controllo negli esercizi pubblici proseguiranno anche nei prossimi giorni.