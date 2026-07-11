Catania, eroina nascosta nelle scarpe: arrestato un 62enne

La droga era nascosta in una scarpa sotto il comodino: sequestrati 12 involucri e materiale per il confezionamento

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 62 anni che aveva escogitato un nascondiglio originale per conservare e trasportare la droga senza dare nell’occhio.

Infatti, l’uomo utilizzava le scarpe per nascondere le dosi di sostanze stupefacente. A scoprirlo, però, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in una serie di attività specifiche di contrasto al fenomeno dello spaccio in città.

Dopo aver monitorato una serie di movimenti sospetti con un via-vai di persone in un’abitazione della zona del villaggio “Dusmet”, i poliziotti sono riusciti a risalire all’utilizzatore della casa, osservando i suoi spostamenti.

Il 62enne è stato individuato, in sella al suo scooter, lungo viale Africa ed è stato fermato per essere identificato. I controlli sono stati estesi all’abitazione monitorata dagli agenti della Squadra Mobile.

Le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate, dal momento che la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 12 involucri di eroina nascosti in una scarpa, sotto il comodino della camera da letto.

La droga, è stata recuperata e posta sotto sequestro. Nel corso degli accertamenti è stato trovato e sequestrato materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, il 62enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.