CATANIA, ESERCIZIO ALIMENTARE CHIUSO PER 15 GIORNI: 2 KG DI MARIJUANA NASCOSTI NEL LOCALE

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente per 15 giorni l’attività di un esercizio di vendita di bevande e generi alimentari ubicato nel centro storico, secondo le prerogative previste dall’art....

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente per 15 giorni l’attività di un esercizio di vendita di bevande e generi alimentari ubicato nel centro storico, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento di sospensione, emesso dal Questore di Catania, scaturisce dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” nell’ambito di un servizio di controllo integrato del territorio, svolto lo scorso 26 aprile.

In quell’occasione, i poliziotti hanno arrestato il gestore del locale, un mauriziano di 39 anni che, all’interno dell’attività commerciale, aveva nascosto 2 chili di marijuana, trovata nel sottotetto grazie al fiuto infallibile del cane antidroga “Maui” della squadra cinofili della Questura.

L’attenzione dei poliziotti si era concentrata sull’esercizio commerciale di via Antonino di Sangiuliano per la presenza sospetta di diversi potenziali clienti che entravano ed uscivano dopo pochi secondi, senza acquisti.

Per fare luce sull’insolito via-vai di persone, i poliziotti del “Centrale” avevano fatto accesso nel locale trovando la droga e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Sulla base di tale attività e di ulteriori accertamenti compiuti dalla squadra amministrativa del Commissariato, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 Tulps.