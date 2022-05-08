CATANIA. ESPOSTO IN CATTEDRALE IL PROSSIMO 21 MAGGIO, IL BUSTO DI SANT'AGATA

Il 21 maggio il busto reliquiario di Sant'Agata sarà esposto in Cattedrale. Lo annuncia l'arcivescovo Luigi Renna, tenendo fede ai propositi espressi dalla diocesi etnea lo scorso febbraio.L’apertura...

L’apertura e la chiusura del sacello avverranno in forma privata. "Il parroco della Cattedrale, don Barbaro Scionti e il Comitato per la festa di sant’Agata presieduto dalla dottoressa Mariella Gennarino, provvederanno a breve a far conoscere il programma della giornata - spiega Renna - che sarà di preghiera e raccoglimento, di sosta orante davanti al Busto reliquiario, di possibilità di confessarsi per riconciliarsi con Dio e con i fratelli.

Sarà possibile partecipare all’Eucarestia che io stesso presiederò in Cattedrale alle ore 20, nel rispetto delle norme di sicurezza alle quali ci dobbiamo attenere.

Durante la giornata sarà possibile partecipare in diversi orari all’Eucarestia nella vicina Basilica Collegiata".