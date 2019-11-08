CATANIA: ESTORSIONE AL TITOLARE DI UN CAMION DEI PANINI: CINQUE ARRESTATI

Nella mattinata di oggi, 7 novembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emess...

Nella mattinata di oggi, 7 novembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa in data 29.10.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di:

Spampinato Giuseppe (classe 1972), al quale è stata applicata la custodia in carcere;

Spampinato Nunzio (classe 1945), al quale sono stati applicati gli arresti domiciliari;

Desi Enrico (classe 1972), al quale sono stati applicati gli arresti domiciliari;

Di Fini Isaia (classe 1975), al quale sono stati applicati gli arresti domiciliari;

Leonardi Fabio (classe 1977), al quale sono stati applicati gli arresti domiciliari;

D’Urso Rosario (classe 1967), al quale è stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I primi cinque sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di tentata estorsione aggravata, illecita concorrenza con minaccia e violenza e lesioni personali, con l’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 c.p., per averli commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un’associazione mafiosa. D’Urso Rosario, invece, è stato ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti dell’attività di indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dalla Squadra Mobile – Squadra Antiestorsioni, in ordine ad una serie di condotte criminose, caratterizzate dal metodo mafioso, e finalizzate ad alterare il regime concorrenziale del settore dello street food.

Gli indagati, infatti, forti dei legati con ambienti della criminalità organizzata locale, imponevano – mediante violenza fisica e intimidazione – al titolare di un camion attrezzato per la vendita dei panini, la corresponsione di somme di denaro per poter continuare l’attività commerciale o, in alternativa, la cessazione immediata dell’attività di vendita al pubblico, così da garantirsi il controllo delle attività economiche nel richiamato settore.