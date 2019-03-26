CATANIA, EVADE DAI DOMICILIARI E FORNISCE FALSE GENERALITÀ: ARRESTATO
Nello specifico, intorno alle ore 20:25 personale dipendente delle Volanti, mentre transitava per il quartiere villaggio Sant’Agata, procedevano al controllo di un soggetto, il quale, in un primo momento forniva loro false generalità ma, riconosciuto dai poliziotti per il suo trascorso, e messo alle strette, ha infine declinato la propria vera identità risultando essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Dei fatti suesposti veniva informato il P.M. di turno, il quale disponeva il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 27 marzo 2019.