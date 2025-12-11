Catania, evade dai domiciliari e picchia la compagna: 39enne trovato nascosto nell’armadio e arrestato

Evade dai domiciliari e picchia la compagna, ma viene bloccato dalla Polizia di Stato che lo arresta, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva...

L’uomo, un 39enne già noto agli agenti per i numerosi precedenti a suo carico, avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di via Capo Passero, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, poiché condannato per reati in materia di stupefacenti.

Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti per la richiesta di aiuto, giunta al Numero Unico di Emergenza, di una donna che ha segnalato alla Polizia di essere stata aggredita dal compagno.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo a casa della compagna, dove l’avrebbe aggredita, davanti ai figli minorenni di lei, tirandola per i capelli e colpendola al volto con diversi schiaffi.

In particolare, il 39enne, non appena resosi conto della presenza degli agenti, per eludere il controllo, ha tentato di nascondersi dentro un armadio, ma è stato scoperto dai poliziotti.

Visti i suoi precedenti e le plurime evasioni accertate, gli agenti lo hanno arrestato per evasione. Informato di quanto accertato, il Pubblico Ministero di turno, ha disposto che l’uomo venisse condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.

Per l’aggressione subita, la vittima ha raccontato ai poliziotti che quella non sarebbe stata la prima volta e che avrebbe subito in passato altre aggressioni da parte del 39enne, piuttosto geloso e spesso in stato di ebbrezza. Per questo motivo la donna ha presentato querela.

In relazione ai fatti che sono emersi dagli accertamenti condotti dai poliziotti, il 39enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’adozione dei successivi ed eventuali provvedimenti cautelari del caso.