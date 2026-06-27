Catania, evade dai domiciliari e si spaccia per il fratello: arrestato 41enne

Fermato dalla Polizia durante una lite con la moglie, ha fornito le generalità del fratello per nascondere l'evasione dai domiciliari.

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni che, nei giorni scorsi, è stato sorpreso in auto mentre stava litigando con la moglie per futili motivi. I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania lo hanno individuato in corso Indipendenza e, avendo notato la discussione animata tra i due, hanno ritenuto necessario procedere ad un controllo per capire cosa stesse accadendo.

Alla vista degli agenti, l’uomo non si è scomposto più di tanto, cercando di mantenere la calma, nonostante il palese stato d’ebbrezza. Al momento di fornire le generalità, ha prontamente risposto, fornendo il nominativo del fratello, pensando, in questo modo, di poter evitare le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, in quanto condannato dall’Autorità Giudiziaria per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Le verifiche effettuate sul posto dai poliziotti, attraverso la comparazione delle foto e dei dati disponibili nella banca dati in uso alle forze di Polizia, hanno fatto emergere il tentativo del 41enne di spacciarsi per il fratello. Per questa ragione, una volta scoperto, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere di aver mentito poiché avrebbe dovuto trovarsi in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione della zona di via Acquicella Porto.

Vista la condotta tenuta dall’uomo, i poliziotti lo hanno arrestato per evasione e lo hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria per false generalità, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 41enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.