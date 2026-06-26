🚨 Paternò, violento scontro in via Balatelle: traffico bloccato in entrambi i sensi

Per fortuna nessun ferito nonostante il violento impatto. La circolazione è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Balatelle, nella zona di Fossa Creta, a Paternò.



Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e un'Opel Crossland si sono scontrati con un impatto particolarmente violento. Entrambi i veicoli hanno riportato ingenti danni alla parte anteriore: sulla Crossland sono esplosi gli airbag, mentre il furgone ha subito gravi danni al frontale e al parabrezza.



Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.



Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e avviare gli accertamenti del caso.



A causa dell'incidente, il traffico risulta al momento completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito nella zona di Fossa Creta.

La circolazione potrà tornare regolare solo dopo la rimozione dei veicoli incidentati e il completamento delle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.



Saranno ora i rilievi delle autorità competenti a chiarire le cause e le eventuali responsabilità dell'incidente.



