🔴 ULTIM'ORA | Paternò, appartamento in fiamme in via Potenza: in salvo alcuni minori, soccorsi sul posto

Momenti di apprensione nella zona di Scala Vecchia. I minori presenti nell'abitazione sarebbero stati messi in sicurezza. Operazioni di spegnimento ancora in corso.

Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi a Paternò, dove un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Potenza, nella zona di Scala Vecchia.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate in un appartamento situato al secondo piano dello stabile e, con il passare dei minuti, starebbero interessando anche l'appartamento del piano superiore.

Sempre secondo le prime informazioni raccolte, all'interno dell'abitazione erano presenti anche alcuni minori che sarebbero stati messi in sicurezza.Al momento non si hanno notizie di persone ferite.

Sul posto è in corso un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'edificio.

Sono intervenute due autobotti, mentre da Catania è stata inviata anche un'autoscala per supportare le operazioni.

Presenti, a scopo precauzionale, anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri, che stanno garantendo la sicurezza dell'area e svolgendo gli accertamenti del caso.

L'intervento è ancora in corso e le cause del rogo restano al momento sconosciute, molto probabilmente si tratterebbe di un corto circuito.

La situazione è in continua evoluzione e l'articolo è in aggiornamento.

Seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili.