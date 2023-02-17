CATANIA. EVADE DAI DOMICILIARI E VA A FARE LA SPESA: ARRESTATO 47ENNE DAI CARABINIERI

I Carabinieri della stazione di Ognina hanno arrestato in flagranza un 47enne, pregiudicato catanese, per il reato di “evasione”.Al riguardo, nella serata un Carabiniere della locale stazione, libero...

I Carabinieri della stazione di Ognina hanno arrestato in flagranza un 47enne, pregiudicato catanese, per il reato di “evasione”.

Al riguardo, nella serata un Carabiniere della locale stazione, libero dal servizio, mentre stava effettuando degli acquisiti all’interno di un supermercato, ubicato nel quartiere di “Picanello”, ha visto sopraggiungere, tra gli altri clienti, un uomo all’interno dei locali dell’attività commerciale.

Il militare dell’Arma ha immediatamente riconosciuto l’avventore in argomento per il 47enne poiché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla vigilanza da parte dell’Arma di Ognina.

Il 47enne ha iniziato a camminare tra i corridoi del supermercato mentre nel frattempo il Carabiniere ha subito informato il Comando chiedendo il supporto dei colleghi che, intervenuti nell’immediatezza, hanno raggiunto e bloccato il 47enne tra gli scaffali del supermercato.

La presenza dell’uomo all’interno del negozio, come è emerso al termine dei successivi accertamenti effettuati dai militari operanti, non era giustificata da alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione alle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri hanno posto il 47enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per lui nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliari.