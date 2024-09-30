CATANIA. EVADE DAI DOMICILIARI MA VIENE SORPRESO MENTRE PASSEGGIA

L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, ulteriormente potenziata su impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha portato i Carabinieri del Nucleo Operativo della...

L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, ulteriormente potenziata su impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha portato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa all’arresto per “evasione” di un 63enne, pregiudicato catanese.

In particolare, era pomeriggio e i Carabinieri stavano effettuando un servizio di controllo del territorio in modalità “discreta” e con autovetture di copertura, quando, percorrendo viale Nitta, una delle arterie stradali che attraversano il popoloso quartiere, hanno scorto a bordo strada un uomo, riconoscendolo per il 63enne sottoposto agli arresti domiciliari.

Immediati gli accertamenti sul suo conto, con l’ausilio della Centrale Operativa che ha confermato che, quel giorno e a quell’ora, il detenuto non aveva alcuna autorizzazione per allontanarsi da casa.

A quel punto, la pattuglia lo ha fermato e subito messo in sicurezza mentre lui, colto sul fatto, ha tentato di giustificare la propria “evasione” raccontando di aver “mangiato troppo a pranzo” e aver avvertito la necessità di passeggiare per “alleggerirsi un po'”.

Naturalmente a nulla sono valse le sue scuse, in quanto è stato arrestato dai Carabinieri per “evasione” e, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.