CATANIA, EVADE DAI DOMICILIARI PER MINACCIARE DI MORTE L’EX CONVIVENTE: BECCATO SOTTO CASA DELLA DONNA

Nella prima mattinata odierna, agenti delle Volanti hanno arrestato il pregiudicato Carmelo Ingrasciotta, catanese, classe ’71, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La presenza dell’uom...

Nella prima mattinata odierna, agenti delle Volanti hanno arrestato il pregiudicato Carmelo Ingrasciotta, catanese, classe ’71, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La presenza dell’uomo fuori della sua abitazione era stata segnalata alla sala operativa della Questura da una telefonata giunta su linea 112, nella quale l’interlocutore ha riferito anche di una situazione di particolare pericolo.

Infatti, intorno alle 2:50 i poliziotti sono giunti sul posto indicato, una via del centro storico catanese, dove hanno rintracciato Ingrasciotta il quale, non accettando la separazione con l’ex convivente che lo aveva già denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia, si era posizionato dinanzi l’abitazione della donna, minacciandola di morte.

Il pregiudicato è stato prontamente bloccato dai poliziotti i quali, a seguito di una verifica sul sistema informatico in dotazione alle Forze di Polizia, hanno accertato che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In considerazione di ciò, Ingrasciotta è stato condotto in Questura in stato di arresto per il reato di evasione e, su disposizione del magistrato di turno, trattenuto nelle Camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.