I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Fabio Maurizio BORZI’, responsabile di evasione.

CATANIA: EVADE DAI DOMICILIARI PER STARE CON LA FIDANZATA

I militari nell’espletamento del loro servizio di controllo, mentre transitavano in questa via Caronda hanno notato il guidatore di una Fiat Panda che, in auto con una donna, si ritraeva istintivamente alla loro vista, come a volersi nascondere in volto.Immediatamente l’uomo è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari e, manco a dirlo, è emerso che lo stesso avrebbe dovuto trovarsi in casa agli arresti domiciliari, anziché alla guida di un’auto in compagnia della fidanzata.L’uomo pertanto, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.