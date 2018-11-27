CATANIA: EVADE DUE VOLTE IN POCHE ORE IN MANETTE VENTINOVENNE

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato, per ben due volte, RAGUSA Claudio, classe 1989, in ordine al reato di evasione.I fatti hanno avuto inizio intorno alle ore 07:45, quando, pers...

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato, per ben due volte, RAGUSA Claudio, classe 1989, in ordine al reato di evasione.

I fatti hanno avuto inizio intorno alle ore 07:45, quando, personale delle Volanti è intervenuto in via Scuto Costarelli, a seguito di un incidente stradale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno avuto modo di constatare che il soggetto che aveva incidentato più di una autovettura, era il RAGUSA, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo, pertanto, è stato arrestato e, informato il P.M. di turno è stata ripristinata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Per gli operatori della Squadra Volante, questa spiacevole vicenda si era così conclusa, se non fosse per il fatto che, qualche ora dopo, mentre transitavano per via Etnea all’altezza dell’incrocio con via Fragalà, il loro sguardo si è incrociato nuovamente con il predetto, il quale, evidentemente, non aveva dato troppa importanza a quello che gli era accaduto qualche ora prima, infatti, stava transitando in via Etnea in tutta tranquillità.

L’uomo, è stato definitivamente fermato e arrestato, avvisato il P.M. di turno è stato associato alle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.