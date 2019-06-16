95047

CATANIA, EVADE I DOMICILIARI E VIENE SORPRESO SU UN’AUTO RUBATA: ARRESTATO

Redazione
16 giugno 2019 17:01
Nel corso della notte, la Polizia di Stato con il personale della Squadra Volante ha arrestato il pregiudicato Luca Di Grazia, classe ’84, il quale si è reso responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Lo stesso è stato altresì deferito all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione di un’autovettura rubata e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli operatori nel corso del normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, mentre transitavano nei pressi del centralissimo viale Mario Rapisarda hanno notato a fianco di un’utilitaria di colore bianco due uomini che alla vista della volante sono scappati di tutta corsa.

Essendo senza sbocco la strada in cui si trovavano i due, per sfuggire al controllo degli agenti, hanno scavalcato alcuni cancelli e alcune recinzioni ma, questa audacia, non ha pagato uno dei due fuggitivi il quale è stato subito bloccato.

Da accertamenti esperiti si è potuto constatare che, la macchina di colore bianco con la quale erano stati precedentemente avvistati i due uomini risultava essere stata rubata alcuni giorni fa e peraltro presentava il blocchetto di accensione forzato.

Inoltre, all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi e oggetti atti allo scasso (un palanchino, due forbici da elettricista, due giraviti a taglio, una tenaglia, un piega tubi), nonché un cappuccio di lana da utilizzare per il travisamento, dei quali Di Grazia ha ammesso di essere il proprietario.

A seguito di ulteriori accertamenti si appurava che l’uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione e quindi veniva tratto in arresto per il reato di evasione.

Su disposizione del Pm di turno, Di Grazia è stato ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Nel corso dell’inseguimento uno degli operatori si è procurato alcune lesioni al braccio per le quali è stato medicato presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino con una prognosi di 4 giorni.

