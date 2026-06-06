Catania, fa acquisti con una carta di credito rubata: denunciato

Proseguono senza sosta le attività di monitoraggio del territorio e di contrasto all’illegalità diffusa, messe in atto dai Carabinieri di Catania e Provincia, che operano secondo le direttive del Comando Provinciale per la prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori.

In tale ambito, le meticolose indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, si sono concluse con la denuncia di un 43enne, per “ricettazione” e “indebito utilizzo di carte di credito”.

Il denunciante, un 53enne catanese, all’inizio del mese di aprile ha riferito in caserma del danneggiamento della sua auto ed ha altresì segnalato il furto, dal bagagliaio, di un borsone sportivo con all’interno il portafoglio, del figlio 21enne.

In particolare, l’ammanco di una carta di debito in esso contenuta e le successive operazioni di pagamento effettuate hanno fatto scattare le indagini dei Carabinieri che, in breve tempo, hanno individuato ed identificato il responsabile del reato.

Tre distinte operazioni di pagamento per importi di 19,50, 19,50 e di 6,50 euro sono state effettuate alla cassa di due rivendite di tabacchi di Catania, prosciugando così il credito di 50 euro della carta della vittima.

I Carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, installate presso le predette attività commerciali, attraverso le quali è stato possibile ricostruire la vicenda.

Dalla visione dei filmati, infatti, gli investigatori hanno riconosciuto quale responsabile dell’indebito utilizzo della carta un 43enne, pluripregiudicato catanese a loro ben noto per la commissione di reati contro il patrimonio.

Il 43enne, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria.

6 Giugno 2026