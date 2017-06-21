CATANIA FA LA CRESTA SULLA MERCE DA CONSEGNARE: CORRIERE ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno arrestato nella flagranza un catanese di 44 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Ieri mattina l’uomo era stato incaricato dalla pro...

I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno arrestato nella flagranza un catanese di 44 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Ieri mattina l’uomo era stato incaricato dalla propria ditta di trasporti, con sede alla zona industriale di Catania, alla consegna di una considerevole quantità di colli (contenenti batterie da cucina ed oggettistica varia) destinati al punto vendita “CASANOVA” di Ragusa.

Uscito dal deposito, percorrendo solo qualche chilometro, si è fermato sulla 13^ Strada e dal camion ha scaricato e nascosto dietro dei cespugli alcuni pacchi, non accorgendosi della presenza ad un centinaio di metri circa di una pattuglia di Carabinieri. I militari hanno aspettato che l’uomo riprendesse il viaggio per constatare cosa realmente avesse celato tra la vegetazione, verificando che si trattava di merce integra destinata ad un esercizio commerciale.

I Carabinieri si sono appostati in zona fin quando, dopo qualche ora, al ritorno da Ragusa ed al termine del turno di lavoro, il ladro si è ripresentato sul posto per caricare sulla propria autovettura la merce sottratta.

La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all’avente diritto mentre il corriere, posto in stato di arresto, attenderà la direttissima relegato ai domiciliari.