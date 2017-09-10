CATANIA: FACEVA ACQUISTI CON SOLDI FALSI, ARRESTATO

Nella serata di ieri personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti ha tratto in arresto per il reato di spendita di moneta falsa PALMIERI Alessandro, classe 1991, pregiudicato per reati specifici.L’uomo...

L’uomo è stato arrestato da un poliziotto libero dal servizio che ha assistito all’inseguimento del PALMIERI da parte della cassiera di un negozio la quale aveva ricevuto in pagamento una banconota da 50 euro: essendosi accorta che la cartamoneta ricevuta era falsa, aveva cercato di richiamare il cliente che, invece, si era dato alla fuga in direzione di via Umberto. L’agente è intervenuto immediatamente, bloccando il fuggitivo e allertando la Sala operativa della Questura attraverso la linea 112 NUE: ciò ha consentito l’immediato intervento di una Volante il cui personale ha prestato ausilio all’arresto.

Identificato il reo, che tramite gli accertamenti esperiti risultava avere precedenti per il medesimo reato, è stata effettuata un’accurata perquisizione presso la sua abitazione, dove sono state rinvenute altre tre banconote false dello stesso taglio che sono state debitamente sequestrate.

Il P.M. di turno ha disposto per il PALMIERI gli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.