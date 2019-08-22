CATANIA: FACEVA CADERE A TERRA DONNE ANZIANE PER SCIPPARLE, ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 22enne catanese Francesco MESSINA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Arrestato nel 2017 dai militari di San Giovanni La Punta in esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dall’A.G. in ordine ai reati di furto aggravato (scippo) e lesioni personali, quale autore di due episodi criminosi commessi in pieno centro a San Giovani La Punta in danno di due donne anziane alle quali strappò con violenza le borse facendone rovinare una in terra.
Gli investigatori, grazie al numero di targa dello scooter utilizzato dal malvivente, rilevato attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive in zona, risalirono alla sua identità.
Affidato in prova ai servizi sociali, il 26 novembre scorso si era allontanato arbitrariamente dalla comunità terapeutica “MYRHIAM” di Salemi (TP), sottraendosi di fatto all’ordine di carcerazione emesso dall’A.G. a seguito della condanna ad anni 5 e giorni 4 di reclusione comminatagli dai giudici etnei per un cumulo pene, tra le quali quelle scaturenti dai fatti reato narrati.
I carabinieri, a seguito di adeguata attività info-investigativa, ieri sera sono riusciti ad individuarlo ed ammanettarlo.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.