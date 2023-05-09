CATANIA. FALLISCE UNA RAPINA IN BANCA E SUBITO CI RIPROVA NELLA SALA BINGO, ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato, e poi arrestato, un pregiudicato catanese di 47 anni che ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania, armato di taglieri...

A cura di Redazione 09 maggio 2023 17:43

Condividi