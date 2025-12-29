Catania, false polizze assicurative: individuato e denunciato un truffatore seriale, guadagnava fino a 20mila euro a settimana

La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale, specializzato in truffe assicurative.L’uomo, un 64enne residente nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti s...

L’uomo, un 64enne residente nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti specifici, era riuscito a congegnare un sistema, pensato nei minimi dettagli, in grado di assicurargli un guadagno illecito stimato intorno a 20.000 euro a settimana.

Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” sono state avviate a seguito della denuncia presentata da una donna catanese, la quale era stata fermata alla guida della propria auto dalle forze dell’ordine per un controllo di routine. In quell’occasione, la donna aveva presentato regolarmente tutti i documenti richiesti dai poliziotti, esibendo un certificato assicurativo che, però, dagli accertamenti compiuti sul posto era risultato falso, nello stupore della conducente.

La vittima del raggiro ha cercato di ricostruire tutte le fasi che l’hanno portata a concludere il contratto con un sedicente assicuratore che l’aveva contatta telefonicamente per proporle una polizza a prezzi vantaggiosi, nettamente inferiori a quelli di mercato. La donna è riuscita a risalire alla corrispondenza intrattenuta prima della stipula del contratto assicurativo, risultato falso, sporgendo denuncia e fornendo dettagli ed elementi che sono tornati utili alle attività investigative dei poliziotti di “Borgo Ognina”.

In effetti, la malcapitata aveva intrattenuto, nei mesi precedenti, alcuni contatti telefonici con il finto assicuratore che, carpita la sua buona fede, l’aveva convinta a sottoscrivere la proposta commerciale che risultava particolarmente vantaggiosa rispetto alle altre offerte presenti in quel momento sul mercato. Per concludere l’affare, la donna aveva effettuato un bonifico bancario di 739 euro sul conto corrente indicatogli dal truffatore che, incassato l’importo, le aveva girato una email con il falso contratto assicurativo.

I poliziotti del Commissariato hanno compiuto un’accurata analisi di tutti i movimenti bancari e, tramite l’analisi incrociata delle utenze telefoniche coinvolte nella vicenda, sono riusciti a risalire all’autore della truffa, scoprendo la sua fiorente attività illecita, con guadagni per svariate migliaia di euro al mese.

Dopo tutti gli accertamenti, il 64enne campano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ancora una volta, la Polizia di Stato ricorda alcuni suggerimenti utili per riconoscere i segnali di una possibile frode assicurativa, adottando le giuste precauzioni prima di sottoscrivere una polizza e consultando il sito dell’IVASS, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ove sono indicate tutte le compagnie assicurative abilitate ad operare in Italia.

Bisogna stare in guardia quando vengono proposti contratti con costi nettamente inferiori rispetto agli standard delle principali compagnie. Inoltre, per essere legittima, la polizza deve sempre includere informazioni dettagliate come il nome della compagnia assicurativa, il numero di pratica e la descrizione delle coperture. In mancanza di questi elementi, è opportuno rivolgersi direttamente alle forze di Polizia in modo da scovare gli autori della possibile truffa.