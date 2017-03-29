Catania, falsi braccianti agricoli: truffa ai danni dello Stato e corruzione. 17 arresti

MIlitari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania, su delega della locale Procura Distrettuale, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 1...

MIlitari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania, su delega della locale Procura Distrettuale, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 17 indagati accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa a danno dello Stato per il conseguimento di 500 indebite indennità di disoccupazione agricola e corruzione. Ad alcuni è contestato anche l'avere commesso il reato con l'aggravante del 'metodo mafioso'. Particolari sull'indagine, denominata 'Podere mafioso' saranno resi durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 11,30 nella sala stampa della Procura di Catania, alla presenza del capo dell'ufficio, il procuratore Carmelo Zuccaro. (ANSA).