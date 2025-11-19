Catania, farine piene di parassiti nei supermercati: scatta la chiusura e il maxi sequestro

I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività volte a garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera filiera produttiva e distributiva, hanno effettuato controlli in due noti supermer...

I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività volte a garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera filiera produttiva e distributiva, hanno effettuato controlli in due noti supermercati del capoluogo etneo, sequestrando circa 400 kg di farine di diverso tipo, trovate in cattivo stato di conservazione e invase da parassiti.

Uno dei due esercizi commerciali è stato immediatamente sottoposto a sospensione per le gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate: in vari locali, in particolare in quelli destinati allo stoccaggio degli alimenti, i militari hanno infatti accertato la presenza di infestanti, escrementi e carcasse in avanzato stato di putrefazione di roditori.

Al termine delle verifiche, i titolari delle due attività sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, in relazione ai fatti descritti nel presente comunicato, le persone deferite sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale, definitivo accertamento della loro responsabilità in sede processuale.