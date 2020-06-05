CATANIA: FERA 'O LUNI, VENDEVANO PRESIDI MEDICI RUBATI, TRE DENUNCIATI

I Carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno denunciato tre pregiudicati catanesi di 49, 51 e 59 anni, ritenuti responsabili di ricettazione.Nel corso di prefissati servizi di controllo ad attiv...

I Carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno denunciato tre pregiudicati catanesi di 49, 51 e 59 anni, ritenuti responsabili di ricettazione.

Nel corso di prefissati servizi di controllo ad attività produttive, industriali e commerciali, disposti dal comando provinciale di Catania, i militari, in via San Gaetano Alle Grotte, all’interno del popolare mercato denominato “fera ‘o luni”, sorprendendoli a vendere illegalmente, sulle tipiche bancarelle, ingente materiale medicale e presidi medico-chirurgici (cerotti, bende, calze elastiche, etc.) dal valore commerciale di circa 7mila euro, che da immediati accertamenti risultavano esser stati rubati tra il luglio 2019 e lo scorso aprile all’interno della ditta “Varimed Srl” di stradale Bummacaro, e denunciati dal legale rappresentate.

La refurtiva, in attesa della restituzione all’avente diritto, è stata sottoposta a sequestro.