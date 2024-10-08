CATANIA, FERMATI A UN POSTO DI BLOCCO CON UN'AUTO RUBATA: FUGGONO A PIEDI, UNO ARRESTATO. CACCIA AL COMPLICE

Sono in servizio di perlustrazione notturna a bordo della Volante della Polizia di Stato, quando decidono di fermare per un controllo due persone a bordo della loro autovettura in via Trovato. Così i...

Sono in servizio di perlustrazione notturna a bordo della Volante della Polizia di Stato, quando decidono di fermare per un controllo due persone a bordo della loro autovettura in via Trovato. Così i poliziotti intimano l’Alt e l’auto arresta la sua marcia, ma, a quel punto, il conducente apre lo sportello e si dà alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Anche il passeggero ha tentato la fuga, ma è stato rincorso e, dopo una colluttazione scaturita dall’energica resistenza opposta, bloccato dai poliziotti in via della Concordia.

L’uomo è stato condotto negli uffici della Questura, ove è stato identificato per un catanese, quarantunenne pregiudicato.

Le verifiche effettuate nell’immediatezza dai poliziotti hanno consentito di accertare che l’auto su cui i due si trovavano era da ricercare poiché provento di furto.

A quel punto, gli agenti sono riusciti a contattare la legittima proprietaria cui è stata restituita l’auto.

Per quanto accaduto il 41enne fermato è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, altresì, denunciato, in stato di libertà, per il reato di ricettazione in concorso con persona da identificare.

Dell’arresto è stato immediatamente informato il Pubblico Ministero di turno che ha disposto di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.