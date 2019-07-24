CATANIA, FERMATI CON LA DROGA IN AUTO: IN MANETTE

La Polizia di Stato nell’ambito degli incessanti servizi di controllo del territorio ha arrestato, in due distinte operazioni di polizia, Giuseppe Francesco La Rocca (classe 1995), e Yuri Marino (clas...

La Polizia di Stato nell’ambito degli incessanti servizi di controllo del territorio ha arrestato, in due distinte operazioni di polizia, Giuseppe Francesco La Rocca (classe 1995), e Yuri Marino (classe 2000), entrambi senza pregiudizi penali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Volanti mentre transitavano hanno incrociato un’autovettura con a bordo due soggetti i quali alla vista dei poliziotti hanno accelerato cercando il più possibile di allontanarsi dalla Volante.

L’atteggiamento alquanto evasivo dei due, ha condotto i poliziotti a raggiungere la macchina per effettuare un controllo che ha dato esito positivo in quanto al suo interno, nascosto in una busta di plastica da supermercato è stata rinvenuta ben 1080 gr di marijuana..

Dopo gli atti di rito i due giovani venivano posti agli arresti domiciliari su direttive dell’A.G. in attesa di convalida.