CATANIA. Fermati con marijuana e cocaina pronte allo spaccio: arrestati due giovani

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani pusher in trasferta a Catania con la droga già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ai potenziali acquirenti.

I due spacciatori, un 26enne di Gela e un 24enne di Capaci, sono stati fermati dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania in piazza Ghandi, durante un ordinario posto di controllo. Dopo aver intimato l’alt all’autovettura con a bordo i due i giovani, i poliziotti hanno subito avvertito l’inconfondibile odore di marijuana fuoriuscire dal finestrino. I due hanno subito tentato di giustificarsi con i poliziotti, spiegando di aver fumato poco prima uno spinello.

La frettolosa spiegazione fornita dai giovani non ha convinto gli agenti che, al contrario, hanno rafforzato i loro sospetti, ritenendo che entrambi potessero ancora avere a disposizione della sostanza stupefacente. Per questo motivo, i due sono stati fatti scendere dall’auto e sono stati sottoposti a perquisizione, che è stata estesa all’autovettura. Sotto al sedile del conducente è stato trovato uno zaino contenente 43 bustine di marijuana per un totale di quasi 350 grammi e 23 bustine con 20 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata mentre i due pusher sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM, i due sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicati per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.