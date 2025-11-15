Catania, fermati su auto rubata provano a corrompere i poliziotti con 30 euro: identità false e doppia denuncia

Ha offerto 30 euro ai poliziotti per lasciarli andare dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto rubata. L’episodio è accaduto, nei giorni scorsi, durante un controllo di routine effettuato dagli a...

Ha offerto 30 euro ai poliziotti per lasciarli andare dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto rubata. L’episodio è accaduto, nei giorni scorsi, durante un controllo di routine effettuato dagli agenti della Polizia di Stato nell’ambito delle consuete attività notturne per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa nei quartieri della città.

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno intimato l’alt ad un’auto per effettuare le opportune verifiche. Non appena è stato digitato il numero di targa nella banca dati in uso alle forze di Polizia, i poliziotti hanno appurato che l’auto era stata rubata a Trapani il giorno prima, come da denuncia regolarmente presentata dalla legittima proprietaria.

Per questo, i poliziotti hanno fatto scendere dall’auto i due a bordo, un catanese di 36 anni e un tedesco di 35 anni, domiciliato da parecchio tempo proprio a Trapani. Ad entrambi sono stati chiesti i documenti per procedere agli approfondimenti di rito. Il 35enne ha fornire delle generalità che hanno destato non poche perplessità al punto che, per fugare ogni dubbio, i due sono stati condotti negli uffici della Polizia Scientifica per una completa verifica sulla loro identità.

Grazie agli ulteriori accertamenti, è stato possibile risalire alla vera identità del 35enne che, a quel punto, ha offerto dei soldi ai poliziotti, 30 euro per la precisione, in modo da eludere le relative contestazioni.

I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso e il 35enne è stato denunciato anche per aver fornito false generalità e per istigazione alla corruzione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.