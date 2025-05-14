CATANIA. FERMATO CON DUE PANETTI DI HASHISH: 26ENNE AI DOMICILIARI

La Polizia di Stato, sabato sera, ha arrestato un catanese di 26 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.N...

Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, transitando per via Tripoli, hanno notato due giovani che, in relazione al loro atteggiamento, sono apparsi fin da subito sospetti.

Pertanto i poliziotti hanno deciso di procedere al loro controllo. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, sotto il sedile del conducente, due panetti di hashish, dai quali sarebbe stato possibile ricavare oltre 200 dosi da destinare allo spaccio.

Gli accertamenti condotti sul posto dai poliziotti hanno permesso di attribuire la responsabilità della detenzione della droga soltanto a carico del conducente dell’auto e non anche al passeggero che, al momento, risulta estraneo ai fatti.

Il 26enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato accompagnato dagli agenti presso il suo domicilio, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’uso e dello spaccio di stupefacenti, potenziata nel weekend, prosegue incessantemente a tutela della salute dei più giovani e per assicurare all’Autorità Giudiziaria chi compie attività illecite.