CATANIA. FERMATO DALLA POLIZIA MENTRE GIRAVA SU MOTORINO RUBATO

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio volti a prevenire la commissione di furti su autovetture specie nella zona del centro, una Volante ha fermato, in Piazza Giovanni XIII, per un contr...

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio volti a prevenire la commissione di furti su autovetture specie nella zona del centro, una Volante ha fermato, in Piazza Giovanni XIII, per un controllo un motociclo che appariva sospetto. Durante le fasi dell’accertamento dagli agenti, il conducente appariva nervoso e schivo: a conferma dei sospetti dei poliziotti, già a una prima verifica della targa, il motociclo è risultato essere stato oggetto di furto alcuni giorni addietro in via Via D'Annunzio.

Inoltre, dalla perquisizione del veicolo è emerso che nel sotto sella era contenuto un marsupio con all'interno un cacciavite a taglio e una tenaglia, verosimilmente arnesi atti allo scasso che, per questo motivo, sono stati sequestrati.

Alla luce di quanto sopra, il motociclo è stato restituito al proprietario il quale ha disconosciuto gli oggetti rinvenuti all'interno del vano sottosella.

Il giovane, invece, un catanese classe79, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e avendo, peraltro, una misura a suo carico di affidamento in prova ai servizi sociali, verrà segnalato al competente Tribunale.