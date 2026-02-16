95047

Catania, fermato in scooter rubato: denunciato 43enne già colpito da divieto di dimora

Catania, fermato in scooter rubato: denunciato 43enne già colpito da divieto di dimora

A cura di Redazione
16 febbraio 2026 13:41
Catania, fermato in scooter rubato: denunciato 43enne già colpito da divieto di dimora -
Catania
Dintorni
Condividi

Il presidio continuo, attivo giorno e notte, che vede i Carabinieri del Nucleo Radiomobile

impegnati sulle strade della città con interventi rapidi e mirati, a tutela dei cittadini e del

patrimonio pubblico e privato, ha portato alla denuncia di un 43enne residente nel

Siracusano, pregiudicato e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel

Comune di Catania e obbligo di firma.

Una “gazzella”, infatti, ha notato un motociclo sospetto in transito nella zona di corso

Martiri della Libertà. Il tempestivo intervento dei militari, che hanno bloccato lo scooter e

messo in sicurezza il conducente, ha consentito di procedere immediatamente al controllo.

Gli accertamenti svolti sul posto, in sinergia con la Centrale Operativa e attraverso le

banche dati in uso alle forze dell’ordine, hanno permesso di chiarire in breve tempo la

reale provenienza del motociclo: sebbene la targa applicata risultasse formalmente

regolare, il telaio era, invece, riconducibile a un veicolo rubato nei mesi precedenti. Un

riscontro che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ha

consentito ai Carabinieri di denunciare il conducente non solo per la violazione delle

misure cui era già sottoposto, ma anche per il reato di riciclaggio, ferma restando la

presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’Autorità Giudiziaria, informata nell’immediatezza, ha disposto il sequestro penale del

motociclo per i successivi accertamenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047