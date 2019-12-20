I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il...

CATANIA, FERMATO IN TANGENZIALE CON LA DROGA NEGLI SLIP: ARRESTATO

flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 53enne Daniele Carmelo Zappalà.

Nel corso di un servizio di prevenzione per la repressione dei reati i militari, transitando nei pressi dello svincolo della tangenziale “Paesi Etnei” proprio dinnanzi un distributore di carburanti, avevano notato a bordo di uno scooter Zappalà, loro vecchia conoscenza, che si trovava all’interno dell’area di servizio che, dal suo atteggiamento, sembrava che stesse aspettando qualcuno.

I militari, pertanto, non si sono fatti pregare ed hanno così proceduto al controllo chiamando in ausilio un’altra pattuglia.

L’uomo confermava agli operanti che, in passato, era stato coinvolto in reati in materia di droga e quindi, vistosi in trappola e per alleviare la propria posizione, consegnava loro prima dell’inizio dell’inevitabile perquisizione un involucro di plastica che teneva occultato negli slip, contenente 102 grammi di cocaina.

L’arrestato è stato trasferito al carcere di Catania Piazza Lanza.