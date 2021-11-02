CATANIA, FESTA DA BALLO IN UNA STRUTTURA BALNEARE SENZA MASCHERINE, CHIUSA
Nel primo pomeriggio dello scorso 31 ottobre, a seguito di segnalazione giunta sull’applicazione You Pol, di una festa da ballo, in una struttura balneare, con numerosi presenti privi di dispositivi di protezione individuale, la locale Sala Operativa della Questura inviava nella suddetta struttura una Volante.
Gli operatori notavano la presenza di numerose autovetture sia nell’area di parcheggio dello stabilimento sia lungo la strada prospicente; nel contempo si udiva già musica ad alto volume.
Pertanto, venivano mandate in ausilio altre due Volanti e si procedeva ad identificare il titolare dell’attività, il quale riferiva subito di essere in regola con tutte le autorizzazioni. Unitamente a quest’ultimo il personale operante procedeva ad un controllo dei locali adibiti all’evento.
All’interno si accertava la presenza di circa 170 persone, la maggior parte delle quali prive di mascherina, alcune intente a ballare, altre a consumare bevande nella zona bar; si procedeva, dunque, ad un controllo a campione dell’utenza per verificarne il possesso del cosiddetto Green Pass, con esito positivo su circa trenta presenti.
Contestualmente, si prendeva visione della licenza apprendendo che detto locale aveva una capacità di 1200 persone all’aperto, ma di 150 nella zona attualmente interessata dal controllo in corso.
Alla luce del D.L. 8/10/2021 n.139, norma di contenimento del rischio epidemiologico Covid-19, che prevede una capacità di utenza all’interno dei locali da ballo ridotta al 75% per le manifestazioni all’aperto e del 50% per quelle al chiuso, i presenti, all’interno della sala, risultavano in esubero di 75 clienti; pertanto, si procedeva alla contestazione per la violazione alla normativa pandemica e alla chiusura per giorni 5 della sala da ballo, con apposizione dei sigilli agli ingressi della stessa.