CATANIA: Festa di Sant’Agata 2018 – Programma
Sabato 27 gennaio - Basilica Collegiata
Ore 9/12 – Esposizione del Velo di S. Agata
Ore 17 - Catechesi sulla vita di S. Agata per i bambini ed i ragazzi del catechismo per il
completamento dell’iniziazione cristiana
Ore 18 – S. Messa solenne con la partecipazione del Circolo cittadino S. Agata e
dell’associazione “Amici del Rosario”
Ore 21 – In occasione della giornata mondiale di preghiera per la tratta delle donne (8
febbraio), veglia di preghiera e video testimonianze di donne salvate dalla schiavitù della
prostituzione
Domenica 28 gennaio
Giornata delle Associazioni Agatine
Ore 9,30 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons.
Arcivescovo con la partecipazione dei soci delle associazioni agatine ed il maestro del
fercolo, i responsabili e collaboratori della festa di S. Agata che rinnoveranno le promesse
battesimali. Nel corso della giornata i soci riceveranno la tessera di adesione nelle proprie
sedi
Ore 17,15 – Clero, fedeli e autorità accompagneranno il Velo di S. Agata dalla Basilica
Collegiata fino al Duomo
Ore 18,15 – Nel Santuario di S. Agata al Carcere S. Messa presieduta da S. E. Mons.
Arcivescovo alla presenza delle autorità civili e militari
Ore 20 – In piazza dei Martiri omaggio floreale delle associazioni agatine, del cereo del
Circolo S. Agata e “Mons. Ventimiglia” alla stele di S. Agata
TRIDUO SOLENNE DI PREPARAZIONE IN CATTEDRALE
Martedì 30 gennaio
Ore 18 – S. Messa con la partecipazione dell’ANDOS di Catania e dell’associazione
“Ricominciare”; al termine atto di affidamento a S. Agata delle donne operate al seno
Mercoledì 31 gennaio
Ore 10 – S. Messa presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo; parteciperanno le Forze
Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia Penitenziaria,
i Vigilantes e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma
Ore 18 – S. Messa con la partecipazione delle giovani famiglie con i loro bambini: atto di
affidamento dei bambini a S. Agata
Giovedì 1 febbraio
Ore 18 – S. Messa con la partecipazione delle Confraternite ed i gruppi di Volontariato
Venerdì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore
Giornata mondiale degli Istituti di Vita Consacrata
Ore 16,30 – Nella Basilica Collegiata S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito della
benedizione delle candele. Seguirà la processione fino alla Cattedrale; S. Messa durante
la quale i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate secolari, rinnoveranno gli
impegni di vita consacrata ed alcuni ricorderanno la ricorrenza giubilare
Venerdì 2 febbraio
Ore 10.30 – Chiesa S. Agata La Vetere. Cerimonia di Benedizione dei bambini,
consacrazione alla Madonna e offerta dei doni per i bambini poveri, nel ricordo della
tradizione dell’antica festa della Madonna dei Bambini
Sabato 3 febbraio
Ore 7.30; 10 – Nella Basilica Cattedrale SS. Messe
Ore 12 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla
Basilica Cattedrale. Parteciperanno S. E. mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche
Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario Arcivescovile, il Prefetto, il
Sindaco con la giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico
Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città,
della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei.
Riflessioni dettate da alcuni laici impegnati nei movimenti ecclesiali. In Cattedrale solenne
“Te Deum”, composto dal M° mons. Nunzio Schilirò, eseguito dalla “Cappella Musicale del
Duomo” diretta dal M° can. Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura
Domenica 4 febbraio
Ore 5 – Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario ed esposizione delle Sacre Reliquie
Ore 6 – “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. mons. Arcivescovo. Al termine
l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del
Rosario”
Sante Messe in Cattedrale alle ore 8, 9.30, 11
Ore 7 – In piazza Duomo riflessioni di mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica
Cattedrale, che insieme ai “devoti” darà inizio alla processione delle Sacre Reliquie di S.
Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. mons.
Arcivescovo offrirà alla Santa Patrona il tradizionale cero. Davanti alla cappella del SS.
Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. La
processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei
Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. In
detta piazza riflessioni del rev.do Sac. Guido Randon, rettore della chiesa Sant’Agata a
Marsan di Marostica (VI). La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche,
piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei
Padri Carmelitani, riflessioni del P. Francesco Collodoro O.C., vicario foraneo; indi
prosegue verso piazza Stesicoro dove S. E. mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli
per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei luoghi
tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente le
promesse battesimali. Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre
Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri
della solennità di S. Agata, presiede mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo,
partecipano i Presbiteri e Diaconi del primo Vicariato. La processione prosegue per le vie
Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro,
via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet e rientro in Duomo da Porta Uzeda.
Lunedì 5 febbraio – Solennità di Sant’Agata
Ore 10 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Città metropolitana e dell’Università
da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale
Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i
Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile
fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli
alunni del Seminario Arcivescovile; la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Can.
Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura.
Ore 16 – S. Messa presieduta da S. E. R. mons. Gugliemo Giombanco, Vescovo di Patti
Ore 17 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; Sua Eminenza il Cardinale e
l’Arcivescovo seguiranno la processione, guidando alcuni momenti di preghiera, fino a
piazza Stesicoro; dinanzi il Municipio omaggio floreale da parte del Sindaco; dinanzi alla
Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata;
dinanzi la Prefettura omaggio floreale da parte del Prefetto; la processione prosegue per
via Caronda e piazza Cavour, con l’omaggio floreale dell’Associazione S. Agata al Borgo.
Dopo la sosta per i fuochi pirotecnici si prosegue per via Etnea, via di Sangiuliano, via
Crociferi; dinanzi alla Chiesa di S. Benedetto omaggio floreale e canoro delle Monache; si
prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, via Garibaldi, piazza Duomo.
Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento
Dal 6 all’11 febbraio in Duomo SS. Messe all’Altare di S. Agata alle ore 07,30; 10; 18. La
S. Messa vespertina sarà animata da alcune parrocchie dell’Arcidiocesi
Domenica 11 febbraio - Giornata mondiale del malato
Ore 16,30 – S. Messa e amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi,
adorazione e processione eucaristica interna, presiede S. E. Mons. Arcivescovo.
Lunedì 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni
Ore 7,30; 9; 11; 12; 13; 16; 17 – SS. Messe
Ore 8 – Esposizione delle Sacre Reliquie
Dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle ore 17 i fedeli potranno accostarsi al
tradizionale bacio delle sacre reliquie presso la cappella di S. Agata
Ore 10 – S. Messa presieduta dal rev.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale
dell’Arcidiocesi
Ore 14,30 – S. Messa per gli ammalati ed i disabili
Ore 19 – S. Messa solenne presieduta da S. E. mons. Arcivescovo. Al termine
processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità
cittadine