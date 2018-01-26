CATANIA: Festa di Sant’Agata 2018 – Programma

Sabato 27 gennaio - Basilica Collegiata

Ore 9/12 – Esposizione del Velo di S. Agata

Ore 17 - Catechesi sulla vita di S. Agata per i bambini ed i ragazzi del catechismo per il

completamento dell’iniziazione cristiana

Ore 18 – S. Messa solenne con la partecipazione del Circolo cittadino S. Agata e

dell’associazione “Amici del Rosario”

Ore 21 – In occasione della giornata mondiale di preghiera per la tratta delle donne (8

febbraio), veglia di preghiera e video testimonianze di donne salvate dalla schiavitù della

prostituzione

Domenica 28 gennaio

Giornata delle Associazioni Agatine

Ore 9,30 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons.

Arcivescovo con la partecipazione dei soci delle associazioni agatine ed il maestro del

fercolo, i responsabili e collaboratori della festa di S. Agata che rinnoveranno le promesse

battesimali. Nel corso della giornata i soci riceveranno la tessera di adesione nelle proprie

sedi

Ore 17,15 – Clero, fedeli e autorità accompagneranno il Velo di S. Agata dalla Basilica

Collegiata fino al Duomo

Ore 18,15 – Nel Santuario di S. Agata al Carcere S. Messa presieduta da S. E. Mons.

Arcivescovo alla presenza delle autorità civili e militari

Ore 20 – In piazza dei Martiri omaggio floreale delle associazioni agatine, del cereo del

Circolo S. Agata e “Mons. Ventimiglia” alla stele di S. Agata

TRIDUO SOLENNE DI PREPARAZIONE IN CATTEDRALE

Martedì 30 gennaio

Ore 18 – S. Messa con la partecipazione dell’ANDOS di Catania e dell’associazione

“Ricominciare”; al termine atto di affidamento a S. Agata delle donne operate al seno

Mercoledì 31 gennaio

Ore 10 – S. Messa presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo; parteciperanno le Forze

Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia Penitenziaria,

i Vigilantes e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma

Ore 18 – S. Messa con la partecipazione delle giovani famiglie con i loro bambini: atto di

affidamento dei bambini a S. Agata

Giovedì 1 febbraio

Ore 18 – S. Messa con la partecipazione delle Confraternite ed i gruppi di Volontariato

Venerdì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore

Giornata mondiale degli Istituti di Vita Consacrata

Ore 16,30 – Nella Basilica Collegiata S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito della

benedizione delle candele. Seguirà la processione fino alla Cattedrale; S. Messa durante

la quale i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate secolari, rinnoveranno gli

impegni di vita consacrata ed alcuni ricorderanno la ricorrenza giubilare

Venerdì 2 febbraio

Ore 10.30 – Chiesa S. Agata La Vetere. Cerimonia di Benedizione dei bambini,

consacrazione alla Madonna e offerta dei doni per i bambini poveri, nel ricordo della

tradizione dell’antica festa della Madonna dei Bambini

Sabato 3 febbraio

Ore 7.30; 10 – Nella Basilica Cattedrale SS. Messe

Ore 12 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla

Basilica Cattedrale. Parteciperanno S. E. mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche

Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario Arcivescovile, il Prefetto, il

Sindaco con la giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico

Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre

del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città,

della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei.

Riflessioni dettate da alcuni laici impegnati nei movimenti ecclesiali. In Cattedrale solenne

“Te Deum”, composto dal M° mons. Nunzio Schilirò, eseguito dalla “Cappella Musicale del

Duomo” diretta dal M° can. Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura

Domenica 4 febbraio

Ore 5 – Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario ed esposizione delle Sacre Reliquie

Ore 6 – “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. mons. Arcivescovo. Al termine

l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del

Rosario”

Sante Messe in Cattedrale alle ore 8, 9.30, 11

Ore 7 – In piazza Duomo riflessioni di mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica

Cattedrale, che insieme ai “devoti” darà inizio alla processione delle Sacre Reliquie di S.

Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. mons.

Arcivescovo offrirà alla Santa Patrona il tradizionale cero. Davanti alla cappella del SS.

Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. La

processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei

Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. In

detta piazza riflessioni del rev.do Sac. Guido Randon, rettore della chiesa Sant’Agata a

Marsan di Marostica (VI). La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche,

piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei

Padri Carmelitani, riflessioni del P. Francesco Collodoro O.C., vicario foraneo; indi

prosegue verso piazza Stesicoro dove S. E. mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli

per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei luoghi

tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente le

promesse battesimali. Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre

Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri

della solennità di S. Agata, presiede mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo,

partecipano i Presbiteri e Diaconi del primo Vicariato. La processione prosegue per le vie

Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro,

via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet e rientro in Duomo da Porta Uzeda.

Lunedì 5 febbraio – Solennità di Sant’Agata

Ore 10 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Città metropolitana e dell’Università

da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale

Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Gualtiero Bassetti,

Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale

Italiana, Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i

Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile

fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli

alunni del Seminario Arcivescovile; la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Can.

Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura.

Ore 16 – S. Messa presieduta da S. E. R. mons. Gugliemo Giombanco, Vescovo di Patti

Ore 17 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; Sua Eminenza il Cardinale e

l’Arcivescovo seguiranno la processione, guidando alcuni momenti di preghiera, fino a

piazza Stesicoro; dinanzi il Municipio omaggio floreale da parte del Sindaco; dinanzi alla

Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata;

dinanzi la Prefettura omaggio floreale da parte del Prefetto; la processione prosegue per

via Caronda e piazza Cavour, con l’omaggio floreale dell’Associazione S. Agata al Borgo.

Dopo la sosta per i fuochi pirotecnici si prosegue per via Etnea, via di Sangiuliano, via

Crociferi; dinanzi alla Chiesa di S. Benedetto omaggio floreale e canoro delle Monache; si

prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, via Garibaldi, piazza Duomo.

Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento

Dal 6 all’11 febbraio in Duomo SS. Messe all’Altare di S. Agata alle ore 07,30; 10; 18. La

S. Messa vespertina sarà animata da alcune parrocchie dell’Arcidiocesi

Domenica 11 febbraio - Giornata mondiale del malato

Ore 16,30 – S. Messa e amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi,

adorazione e processione eucaristica interna, presiede S. E. Mons. Arcivescovo.

Lunedì 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Ore 7,30; 9; 11; 12; 13; 16; 17 – SS. Messe

Ore 8 – Esposizione delle Sacre Reliquie

Dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle ore 17 i fedeli potranno accostarsi al

tradizionale bacio delle sacre reliquie presso la cappella di S. Agata

Ore 10 – S. Messa presieduta dal rev.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale

dell’Arcidiocesi

Ore 14,30 – S. Messa per gli ammalati ed i disabili

Ore 19 – S. Messa solenne presieduta da S. E. mons. Arcivescovo. Al termine

processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità

cittadine