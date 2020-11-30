CATANIA, FIAMME ALL’INTERNO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL ROSARIO

La scorsa notte, poco prima delle 4,00, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato all’interno della Chiesa...

La scorsa notte, poco prima delle 4,00, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato all’interno della Chiesa S. Maria del Rosario, in Via Luciano Pavarotti, 33 a Catania.

L’incendio si è sviluppato in corrispondenza dell’altare per cause accidentali (verosimilmente elettriche) ed ha danneggiato paramenti, immagini sacre e intonaci interni di rivestimento, senza compromettere elementi strutturali.