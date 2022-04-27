CATANIA. FIAMME IN APPARTAMENTO DI VIA PLEBISCITO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in un appartamento al secondo piano di un edificio in Via Vittorio Emanuele al civico 529, con ingre...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in un appartamento al secondo piano di un edificio in Via Vittorio Emanuele al civico 529, con ingresso da Via Plebiscito, a Catania.

L’incendio ha interessato l’interno dell’ appartamento ed il tetto dello stabile abitato e in ristrutturazione.

L’intervento delle squadre di Vigili del Fuoco, giunte dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Sud, insieme ad un’autoscala ed un’autobotte di supporto, ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Non ci sono stati segnalati intossicati o feriti.