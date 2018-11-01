CATANIA: FIAMME IN UN APPARTAMENTO, PER FORTUNA NESSUN FERITO
Poco dopo le 15,00 di oggi, una squadra di vigili del fuoco ed un'autoscala del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, è intervenuta in largo Umberto Spadaro a Catania, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione al quarto piano di un edificio civile.
Al momento in cui si è verificato l'incendio, nessuno si trovava in casa.
La proprietaria, giunta sul luogo poco dopo, è stata colta da malore e trasportata in ospedale dal personale del Servizio Sanitario 118.
L'appartamento ha subìto danni ai rivestimenti interni ed agli arredi.
Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.