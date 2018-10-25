CATANIA: FIDANZATINI BULLI VESSANO COETANEA, DENUNCIATI

Nella giornata di ieri, personale del commissariato Borgo Ognina, a seguito di denunce sporte da parte di un genitore e della propria figlia, ha indagato in stato di libertà due minori per i reati di...

I giovani indagati, da poco fidanzati, hanno ripetutamente vessato e aggredito la giovane vittima, tra l’altro ex fidanzata del ragazzino, per futili motivi legati a sentimenti di gelosia e rabbia. Il giovane ha altresì istigato la nuova fidanzata a usare violenza contro la coetanea, chiedendole espressamente di aggredirla e vessarla.

La vittima, in sede di denuncia, ha anche riferito che il suo ex fidanzato dopo due mesi di relazione sentimentale pacifica, ha iniziato a tenere nei suoi confronti un comportamento violento, procurandole sin anche lividi in faccia e offendendola verbalmente. Tale situazione non era sfuggita al padre della vittima che, però, per proteggere il ragazzo aveva mistificato i fatti, raccontando di essersi ferita accidentalmente.

Un giorno, però, la ragazza si è accorta che il partner aveva una relazione con un’altra giovane la quale, incontratala casualmente, l’ha pure aggredita procurandole serie lesioni.

Anche il padre della giovane malcapitata, intervenuto in favore della figlia, è stato destinatario di minacce da parte dell’aggressore.

Nella mattinata di ieri, l’aggressore, oltre a essere stato indagato, è stato diffidato dal tenere analoghi comportamenti.