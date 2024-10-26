CATANIA. FIERA DEI MORTI, DOMENICA APERTURA CON 150 STAND NEL PARCHEGGIO FONTANAROSSA

Gli uffici della Direzione Attività Produttive del Comune di Catania hanno affidato in gestione all’azienda Sicili Eventi srl di Messina, l’organizzazione per lo svolgimento della tradizionale Fiera d...

Gli uffici della Direzione Attività Produttive del Comune di Catania hanno affidato in gestione all’azienda Sicili Eventi srl di Messina, l’organizzazione per lo svolgimento della tradizionale Fiera dei Morti 2024 che anche quest’anno, si svolgerà nel parcheggio scambiatore Fontanarossa, nei pressi dell’aeroporto e dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.

L’apertura ufficiale della Fiera dei Morti avverrà domenica mattina 27 Ottobre 2024 alle ore 10,30 alla presenza dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Gelsomino.

Nel parcheggio scambiatore Fontanarossa verranno sistemati circa 150 stand, realizzata un’area ludica attrezzata a parco giochi per bambini, approntata una vasta zona food e un’unità di primo soccorso.

Lo svolgimento della Fiera rispetterà i seguenti orari di apertura: nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 24.00 · nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 22.30 e avrà luogo fino al 4 novembre.

Tutta la zona è provvista di ampi spazi per i parcheggi delle automobili.