CATANIA, FINO AL 3 FEBBRAIO CHIUSURE NOTTURNE TANGENZIALE OVEST PER POTENZIAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, a partire da questa sera e fino a venerdì 3 febbraio sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato.

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 21,300 al km 24,000, tra lo svincolo di Zona Industriale Sud e l’innesto con la SS114.

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 24,000 al km 21,100, tra l’innesto con la SS114 e lo svincolo Zona Industriale Sud.

Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 12,600 al km 15,300, tra lo svincolo San Giorgio e l’innesto con l’A19.

Nella notte tra martedì 31 gennaio e mercoledì 1° febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa dal km 15,500 al km 17,800, tra lo svincolo Zia Lisa e lo svincolo Zona Industriale Nord.

Nella notte tra mercoledì 1° febbraio e giovedì 2, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 17,000 al km 15,000, tra lo svincolo Asse dei Servizi e l’innesto con l’A19.

Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina dal km 17,900 al km 17,000, tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo Asse dei Servizi.

Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno di volta in volta posizionate in loco.

